Стало известно о состоянии Зеленского после ДТП

Президент Украины Владимир Зеленский получил легкие ссадины в результате ДТП. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Отмечается, что ДТП не повлияло на состояние здоровья и работоспособности президента.

«С ним все хорошо, он с самого утра работает. Все запланированные на сегодня мероприятия происходят по графику», — сказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Он также сообщил, что авария произошла примерно в 23:00 14 сентября за несколько минут до начала комендантского часа.

«Другой автомобиль двигался в перекрестном направлении — и произошло столкновение. Президент в соответствии с протоколами безопасности пересел в автомобиль сопровождения и продолжил движение», — сообщил пресс-секретарь.

На месте ДТП осталась скорая, которая помогла пострадавшему.

Никифоров также отметил, что полиция выясняет, была ли авария случайной или умышленной.