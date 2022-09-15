Стало известно о планах Samsung вернуться в Россию
Южнокорейская компания Samsung может вернуться в Россию. Об этом пишут «
Источник, близкий к корпорации, а также два других информатора допустили, что компания может вернуться на российский рынок до конца 2022 года. Представитель одного из интернет-магазинов допустил, что Samsung не заинтересован в сером импорте своей техники, поскольку у нее есть планы восстановить официальные поставки.
Также отмечается, что обновился российский сайт Samsung. На него добавили Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4, которые вышли недавно.
Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин назвал этот «знак» позитивным.
В компании не прокомментировали информацию о возможном возвращении Samsung.