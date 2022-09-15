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Стало известно о планах Samsung вернуться в Россию

Южнокорейская компания Samsung может вернуться в Россию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники.

Источник, близкий к корпорации, а также два других информатора допустили, что компания может вернуться на российский рынок до конца 2022 года. Представитель одного из интернет-магазинов допустил, что Samsung не заинтересован в сером импорте своей техники, поскольку у нее есть планы восстановить официальные поставки.

Также отмечается, что обновился российский сайт Samsung. На него добавили Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4, которые вышли недавно.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин назвал этот «знак» позитивным.

В компании не прокомментировали информацию о возможном возвращении Samsung.