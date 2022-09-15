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Рязанцам предложили заключить контракт на военную службу
Для службы в войсковых частях и соединениях В. С. России пригласили граждан от 18 до 55 лет. Контракт можно заключить на срок от трех месяцев.

Рязанцам предложили заключить контракт на военную службу. Об этом сообщили в пункте отбора.

Для службы в войсковых частях и соединениях В. С. России пригласили граждан от 18 до 55 лет. Контракт можно заключить на срок от трех месяцев.

Денежное довольствие военных, выполняемых служебно-боевые задачи, составляет от 180 тысяч рублей в месяц. Тем, кто хочет работать в зоне спецоперации на Украине, по решению губернатора получат «ценный подарок» в размере 200 тысяч рублей.

По вопросам, связанным со службой по контракту, необходимо обращаться по адресу: Рязань, улица Фрунзе, дом № 27. Контактные телефоны: +7-4912-25-36-29, 25-96-99. Также для поступления на службу можно обратиться в военкоматы по месту жительства.