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Россиянин убил не смывавшего за собой в туалете друга

В Кировграде мужчину обвинили в том, что он до смерти забил знакомого из-за спора по поводу туалета. Об этом сообщил E1.ru.

Инцидент произошел в ночь на 10 сентября. Подозреваемый со знакомой пришел в гости к мужчине, с которым ранее не был знаком. Хозяин квартиры пригласил его выпить. Между мужчиной и гостем произошел конфликт, в результате которого погиб владелец квартиры.

В полиции сообщили, что гость до того, как сесть за стол решил сходить в туалет.

«Состояние клозета после предыдущего посетителя было столь удручающим, что разгневанный мужчина решил высказать свое недовольство хозяину жилища, а тот в свою очередь отправил визитера туда, куда дед Федот не хаживал, в том смысле, что неприлично „тыкать носом, находясь в гостях“», — отметили в УМВД.

В СК отметили, что гость нанес погибшему не менее десяти ударов руками, ногами и фрагментами деревянного стула в область головы, туловища и конечностей. Врачи не смогли его спасти.

Возбуждено уголовное дело, виновнику грозит до 15 лет тюрьмы.