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Россиянам рассказали, как раньше срока получить часть пенсии

Россияне могут до достижения «старого» пенсионного возраста получить накопительную часть пенсии. Об этом сообщил агентству «Прайм» доцент кафедры экономики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.

Он напомнил, что для этого нужно набрать необходимое число пенсионных коэффициентов и страхового стажа. Тимофеев отметил, что в законах прописан этот нюанс.

Для получения права на выплату пенсионных накоплений нужно минимальное число пенсионных коэффициентов (в 2022 году — 23,4), а также страховой стаж (в 2022 году — 13 лет) и (или) специальный стаж, требуемые для права на страховую пенсию по старости.

Те, кто выходит на пенсию при достижении пенсионного возраста, могут обратиться за выплатой в 60 (для мужчин) и 55 лет (для женщин).