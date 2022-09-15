Россиянам рассказали, как раньше срока получить часть пенсии

Россияне могут до достижения «старого» пенсионного возраста получить накопительную часть пенсии. Об этом сообщил агентству « Прайм » доцент кафедры экономики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.

Он напомнил, что для этого нужно набрать необходимое число пенсионных коэффициентов и страхового стажа. Тимофеев отметил, что в законах прописан этот нюанс.

Для получения права на выплату пенсионных накоплений нужно минимальное число пенсионных коэффициентов (в 2022 году — 23,4), а также страховой стаж (в 2022 году — 13 лет) и (или) специальный стаж, требуемые для права на страховую пенсию по старости.

Те, кто выходит на пенсию при достижении пенсионного возраста, могут обратиться за выплатой в 60 (для мужчин) и 55 лет (для женщин).