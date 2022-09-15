На ярмарке выходного дня в Рязани торговали мясом и молоком без документов

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Россельхознадзора.

На ярмарке выходного дня в Рязани торговали мясом и молоком без документов. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.

Мероприятие проходило на улице Дзержинского.

Как пишет ведомство, граждане торговали обезличенной мясной и молочной продукцией «без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность». Специалисты объявили три предостережения.