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На ярмарке выходного дня в Рязани торговали мясом и молоком без документов
Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Россельхознадзора.

На ярмарке выходного дня в Рязани торговали мясом и молоком без документов. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.

Мероприятие проходило на улице Дзержинского.

Как пишет ведомство, граждане торговали обезличенной мясной и молочной продукцией «без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность». Специалисты объявили три предостережения.