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На улице Зубковой в припаркованный автомобиль врезалась машина
По словам владельца машины, ДТП устроил пьяный водитель.

В воскресенье, 11 сентября, в Рязани на улице Зубковой в припаркованный Ford Focus врезался автомобиль. Об этом сообщили в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

ДТП произошло около 22:00 у дома № 28 корпус 1 по улице Зубковой. По словам автора сообщения, пьяный водитель врезался в припаркованный Ford Focus.

«Видео есть, но не видно номера авто. Может, у кого-то стоит там автомобиль с регистратором и там видно», — сообщил автор поста.

Очевидцев попросили откликнуться в комментариях.