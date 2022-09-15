На улице Зубковой в припаркованный автомобиль врезалась машина

По словам владельца машины, ДТП устроил пьяный водитель.

В воскресенье, 11 сентября, в Рязани на улице Зубковой в припаркованный Ford Focus врезался автомобиль. Об этом сообщили в группе « Новости Рязани ВКонтакте ».

ДТП произошло около 22:00 у дома № 28 корпус 1 по улице Зубковой. По словам автора сообщения, пьяный водитель врезался в припаркованный Ford Focus.

«Видео есть, но не видно номера авто. Может, у кого-то стоит там автомобиль с регистратором и там видно», — сообщил автор поста.