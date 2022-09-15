На шести рязанских улицах отключили холодную воду

Объявление опубликовала городская мэрия.

На шести рязанских улицах в четверг, 15 сентября, отключили холодную воду. Объявление появилось на сайте горадминистрации .

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