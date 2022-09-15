На шести рязанских улицах отключили холодную воду
Объявление опубликовала городская мэрия.
На шести рязанских улицах в четверг, 15 сентября, отключили холодную воду. Объявление появилось на сайте
До 17:00 ресурса не будет по адресам:
- улица Есенина, дома № 112;
- улица Гражданская дома №№ 5а, 7, 7а, 9;
- улица Зубковой, дома №№ 27, 27 корпус 2;
- улица Березняковская, дома №№ 2—14 корпус 1 (четная сторона), 3—9 (нечетная сторона);
- Хиринский проезд, дом № 8;
- улица Шаповская, дома №№ 70 корпус 1, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88.