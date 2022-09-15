Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил главам регионов подготовить по тысяче добровольцев для участия в спецоперации. Об этом он написал в Telegram-канале.
«Я считаю, что каждый руководитель региона вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев. Для отдельно взятого субъекта это не такое уж большое количество, я бы даже сказал, что это — минимум, который субъекты должны выполнить для начала», — написал Кадыров.
Он отметил, что в масштабах государства военный контингент в 85 тысяч человек — почти армия. По словам Кадырова таким образом можно было бы закрыть «в самый короткий срок» вопрос решения задач спецоперации.
«По опыту знаю, что в нашей стране искренних патриотов, готовых пополнить ряды добровольцев, достаточно», — заявил глава Чечни.
Фото из Telegram-канала Рамзана Кадырова