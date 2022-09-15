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Кадыров предложил главам регионов подготовить по тысяче добровольцев
По словам Кадырова таким образом можно было бы закрыть «в самый короткий срок» вопрос решения задач спецоперации.

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил главам регионов подготовить по тысяче добровольцев для участия в спецоперации. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Я считаю, что каждый руководитель региона вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев. Для отдельно взятого субъекта это не такое уж большое количество, я бы даже сказал, что это — минимум, который субъекты должны выполнить для начала», — написал Кадыров.

Он отметил, что в масштабах государства военный контингент в 85 тысяч человек — почти армия. По словам Кадырова таким образом можно было бы закрыть «в самый короткий срок» вопрос решения задач спецоперации.

«По опыту знаю, что в нашей стране искренних патриотов, готовых пополнить ряды добровольцев, достаточно», — заявил глава Чечни.

Фото из Telegram-канала Рамзана Кадырова