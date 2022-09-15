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Депутаты Рязгордумы потребовали присутствия на комитетах ЖКХ Елены Сорокиной и ее заместителя
Они отметили, что на комитете обсуждаются важные вопросы по приемке дорог, уборки территорий от мусора и снега, поэтому курирующие должности обязаны приходить.

В четверг, 15 сентября, на комитете ЖКХ депутаты Гордумы выразили мнение, что на заседании должны были присутствовать мэр Елена Сорокина и ее заместитель Михаил Ромодин.

Они отметили, что на комитете обсуждаются важные вопросы по приемке дорог, уборки территорий от мусора и снега, поэтому курирующие должности обязаны приходить.

«Почему Ромодин не приходит? Я считаю, что это неуважение к нам. Попросите главу, чтобы заместители присутствовали на комитетах», — заявил депутат Александр Сидоров.

Глава Рязани Татьяна Панфилова сообщила, что Ромодин готовился прийти, но его вызвали на совещание вице-губернатора. Она подчеркнула, что составит письмо, чтобы курирующие должности посещали комитеты.