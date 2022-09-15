Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 15
13°
Птн, 16
19°
Сбт, 17
18°
ЦБ USD 59.67 -0.11 16/09
ЦБ EUR 59.62 -0.22 16/09
Нал. USD 62.3 / 65.4 15/09 16:15
Нал. EUR 62.55 / 65.49 15/09 18:13
Новости
Публикации
Рязанскому мобильному приложению жителя Абонент+ исполнился один год
8 сентября 11:00
5 236
Как выглядит маршрут от ЦПКиО до рязанского Лесопарка
Журналист РЗН. инфо прошел по будущему туристическому м...
7 сентября 11:27
6 717
Какие школы появятся на карте Рязани в ближайшие годы?
Проблема нехватки школ в регионе хроническая. Генплан р...
3 сентября 14:30
12 149
«Агентство инвентаризации и проектирования» отметило десятый день рожд...
1 сентября 09:56
11 779
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Депутаты рассказали об уничтожении леса на Куйбышевском шоссе
Два года назад этот участок перевели в зону промышленных предприятий и коммунально-складских организаций.

Депутаты рассказали об уничтожении леса на Куйбышевском шоссе. Об этом стало известно на заседании по градостроительству и землепользованию в четверг, 15 сентября.

Два года назад участок в районе строения № 52 на Куйбышевском шоссе перевели из зоны лесов и озеленения в зону промышленных предприятий и коммунально-складских организаций.

Компания «МАЗ-сервис» в качестве компенсационного озеленения оплатила высадку тысячи саженцев. Также предприятие обязалось нанять подрядчика, чтобы ухаживать за зеленой зоной.

Однако после недавней проверки депутатов выяснилось, что на участке уничтожены почти все зеленые насаждения.

Начальник управления благоустройства Юрий Фурфурак подчеркнул, что администрация уже выезжала с проверкой на место. Следующий шагом будет заявление в правоохранительные органы.