Депутаты рассказали об уничтожении леса на Куйбышевском шоссе

Два года назад этот участок перевели в зону промышленных предприятий и коммунально-складских организаций.

Депутаты рассказали об уничтожении леса на Куйбышевском шоссе. Об этом стало известно на заседании по градостроительству и землепользованию в четверг, 15 сентября.

Два года назад участок в районе строения № 52 на Куйбышевском шоссе перевели из зоны лесов и озеленения в зону промышленных предприятий и коммунально-складских организаций.

Компания «МАЗ-сервис» в качестве компенсационного озеленения оплатила высадку тысячи саженцев. Также предприятие обязалось нанять подрядчика, чтобы ухаживать за зеленой зоной.

Однако после недавней проверки депутатов выяснилось, что на участке уничтожены почти все зеленые насаждения.

Начальник управления благоустройства Юрий Фурфурак подчеркнул, что администрация уже выезжала с проверкой на место. Следующий шагом будет заявление в правоохранительные органы.