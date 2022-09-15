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Депутат Рязанской областной думы предложил отменить празднование дня города из-за спецоперации
По словам Максима Мустафина, подобное решение приняли в ряде российских городов.

Депутат Рязанской областной думы Максим Мустафин предложил отменить празднование дня города из-за спецоперации на Украине. Заявление чиновник сделал на странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, подобное решение приняли в ряде российских городов.

«Уверен, что и рязанцы отнеслись бы с пониманием к такому решению городских властей. Российские военнослужащие и добровольцы, в том числе наши земляки и выпускники нашего десантного училища, в рамках специальной военной операции выполняют свой долг, отдавая жизни и здоровье ради выполнения поставленных задач и общей победы. Сейчас мы должны думать и молиться за них, за наших героев, а не устраивать праздники и развлекательные мероприятия», — написал Мустафин.

Напомним, День города в Рязани планируют отметить 17 сентября. Ранее его переносили из-за лесных пожаров.