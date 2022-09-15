А что в кино? «Кто там?», «Тибра» и другие новинки

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Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе. Российский триллер «Кто там?», собравший неплохой актерский состав — главные роли исполнили, Владимир Машков, Александра Бортич, Кирилл Кяро — рассказывает о людях, вынужденно столкнувшихся с неизбежностью и собственными страхами. Российский триллер «Тибра» режиссера Анны Гороян с Анной Пересильд в главной роли повествует о таинственном исчезновении девочки, единственная свидетельница которого влюбляется в главного подозреваемого. Американский фильм ужасов «Джиперс Криперс: Возрожденный» — продолжение популярной франшизы про чудовище-маньяка. События нового фильма разворачиваются на фестивале ужасов «Horror Hound» в Луизиане в разгаре которого фанаты понимают, что происходит нечто необъяснимо пугающее. Криминальный триллер «Беспредельщики» рассказывает о неприятностях, которые свалились на голову Платона — гордого владельца клуба, столкнувшегося с безжалостным сборщиком долгов Уиллардом.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».