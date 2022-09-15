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19-летнего касимовца задержали за кражу планшета
На него завели уголовное дело.

В Касимове мужчину задержали за кражу планшета. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился 41-летний касимовец. Он рассказал, что работает продавцом магазина по ремонту и продаже электроники. Для работы он использовал личный планшет. Днем мужчина отлучился с рабочего места. Вернувшись, касимовец обнаружил пропажу устройства.

Свидетелей кражи найти не удалось. Через некоторое время оперативники увидели информацию о продаже планшета той же модели, что и похищенный, по сходной цене. Продавца нашли и задержали. Им оказался 19-летний житель Касимовского района.

По предварительным данным, молодой человек приехал в Касимов и зашел в магазин электроники. Там он обратил внимание на то, что продавец отошел от витрины. Воспользовавшись ситуацией, посетитель украл планшет.

На молодого человека завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.