Знакомая семьи погибшего в Рыбном 16-летнего подростка считает, что его убили

По ее словам, когда тело подростка нашли − у него были связаны руки.

В Рыбном 16-летнего подростка могли убить. Об этом в среду, 14 сентября, РЗН. инфо сообщила знакомая семьи погибшего.

Девушка сообщила, что родители нашли тело сына в доме. По ее словам, у погибшего были «связаны сзади руки» и это не было похоже на самоубийство.

«Следователи пока не сообщают по какой статье возбудили уголовное дело. Но ведется расследование», — пояснила она.

Напомним, что тело несовершеннолетнего обнаружили в воскресенье 11 сентября.