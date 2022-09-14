Знакомая семьи погибшего в Рыбном 16-летнего подростка считает, что его убили
По ее словам, когда тело подростка нашли − у него были связаны руки.
В Рыбном 16-летнего подростка могли убить. Об этом в среду, 14 сентября, РЗН. инфо сообщила знакомая семьи погибшего.
Девушка сообщила, что родители нашли тело сына в доме. По ее словам, у погибшего были «связаны сзади руки» и это не было похоже на самоубийство.
«Следователи пока не сообщают по какой статье возбудили уголовное дело. Но ведется расследование», — пояснила она.
Напомним, что тело несовершеннолетнего обнаружили в воскресенье 11 сентября.