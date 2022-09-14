В Тамбовском районе произошло смертельное ДТП с участием фур и легковушки

Один из водителей уснул во время движения и вылетел на встречку.

В Тамбовском районе произошло смертельное ДТП с участием фур и легковушки. Подробности происшествия в среду, 14 сентября, сообщила «КП».

Авария случилась накануне во вторник, 13 сентября, около пяти часов утра на 192 километре автодороги «Воронеж-Тамбов». Там 31-летний мужчина ехал на фуре Mercedes. Водитель в дороге переутомился и в какой-то момент потерял контроль, из-за чего наехал на тросовое ограждение разделительной полосы, вылетел на встречку и столкнулся с автомобилем «КамАЗ 5490-S5» с полуприцепом, которым управлял 56-летний мужчина. От удара кузов первой фуры упал на легковушку Kia Rio, которым управлял 46-летний мужчина. На момент происшествия в легковушке находились пассажиры, включая 11-летнего ребенка.

В ДТП погибли оба водителя фуры. Водитель и пассажиры легковушки не пострадали.