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В Ставрополье разбился беспилотник, пострадали шесть человек

В Ставрополье шесть человек, в том числе ребенок, пострадали после падения беспилотника недалеко от села Кендже-Кулак. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Сильнее всего пострадал пожарный Рафаэль Мухаметов. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу. Он получил ожоги, а также осколочные ранения рук и ног после взрыва беспилотника.

Кроме того, пострадали еще пять человек, среди которых семилетний ребенок.

Откуда летел беспилотный аппарат и куда направлялся, теперь будут выяснять следователи.