В Рязани задержали женщину, укравшую из квартиры пенсионерки 100 тысяч

Инцидент случился в одном из домов на 1-ом Тракторном проезде.

В Рязани задержали женщину, которая украла у пенсионерки 100 тысяч рублей. Об этом в среду, 14 сентября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент случился в одном из домов на 1-ом Тракторном проезде. Там 88-летней рязанке на стационарный телефон позвонила мошенница и представилась соцработником. Она сообщила, что скоро будет денежная реформа и для сохранения сбережений и времени необходимо заранее поменять купюры, которые будут выводиться из оборота. Женщины договорились о встрече и в условленное время злоумышленница пришла к пенсионерке. Рязанка достала сверток с деньгами и показала посетительнице, которая заявила, что все купюры хорошие и ушла. После визита липовой соцработницы пенсионерка заметила пропажу денег и обратилась к соседям. Они позвонили в полицию.

Прибывшим полицейским описали внешность преступницы и вскоре около дома задержали ее. Злоумышленницей оказалась 52-летняя жительница Рязанского района. Ранее она была судима за кражу.

Похищенных денег у задержанной при себе не оказалось. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ей грозит лишение свободы на срок до шести лет. Мошенницу заключили под стражу.