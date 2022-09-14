В Рязани провели операцию на лице мужчины, в глазу которого застряла 12-сантиметровая ветка

Операция длилась три часа.

Рязанские врачи провели операцию мужчине, в глазу которого застряла деревянная ветка. Об этом в среду, 14 сентября, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Мужчина поступил в больницу Семашко с бытовой травмой лица и глаза. Деревянная ветка вошла в заднюю стенку глазницы и пазухи носа. Врачи решили немедленно прооперировать пациента.

«Врачи 2-го офтальмологического отделения ушили контузионный разрыв глазного яблока и начали готовить пациента к сложнейшей операции. Предстояло удалить большое инородное тело из орбиты, проникшее глубоко в пазухи носа и решетчатый лабиринт. Учитывая расположение предмета и его размер, было принято решение о совместном хирургическом вмешательстве с ЛОР-специалистами», — рассказали в пресс-службе.

Операция шла три часа. Специалисты достали фрагмент ветки через полость рта, не прибегая к разрезам и выпиливанию кости.

Больной уже прошел восстановительный период. В настоящее время его здоровью ничего не угрожает.