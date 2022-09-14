В Подмосковье в квартире нашли шестилетнего ребенка с телами родителей
По предварительной версии, родители могли отравиться наркотиками.
В Подмосковье в квартире нашли шестилетнего ребенка с телами родителей. Об этом в среду, 14 сентября,
Трупы мужчины и женщины нашли накануне во вторник, 13 сентября, в квартире по улице Десантная в Раменском. У них не нашли признаков насильственной смерти. Вместе с трупами в одной квартире находилась их шестилетняя дочь.
В настоящее время ребенок находится в больнице на обследовании.
По версии следствия, причиной смерти родителей могло стать отравление наркотиками.
Также установлено, что семья на учетах в органах КДН не состояла.
Следователи начали проверку по факту случившегося.