В Пермском крае женщина с ребенком обварилась кипятком в автобусе

Инцидент случился во время поездки на рейсовом автобусе «Кудымкар — Кува».

В Пермском крае женщина с ребенком обварилась кипятком в автобусе. Об этом в среду, 14 сентября, сообщается на сайте региональной прокуратуры российского региона.

Инцидент случился во время поездки на рейсовом автобусе «Кудымкар — Кува». У общественного транспорта лопнул патрубок системы отопления. Вода полилась прямо на пассажирку с ребенком. Они получили ожоги.

«По итогам проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения, качества оказания услуг по перевозке пассажиров», — добавили в прокуратуре.

Медики оказали помощь пострадавшим.