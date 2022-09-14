Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 14
16°
Чтв, 15
11°
Птн, 16
18°
ЦБ USD 59.78 -0.29 15/09
ЦБ EUR 59.84 -1.1 15/09
Нал. USD 63.45 / 61.59 14/09 12:15
Нал. EUR 63.5 / 61.41 14/09 14:40
Новости
Публикации
Рязанскому мобильному приложению жителя Абонент+ исполнился один год
8 сентября 11:00
4 478
Как выглядит маршрут от ЦПКиО до рязанского Лесопарка
Журналист РЗН. инфо прошел по будущему туристическому м...
7 сентября 11:27
5 963
Какие школы появятся на карте Рязани в ближайшие годы?
Проблема нехватки школ в регионе хроническая. Генплан р...
3 сентября 14:30
11 439
«Агентство инвентаризации и проектирования» отметило десятый день рожд...
1 сентября 09:56
10 953
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Пермском крае женщина с ребенком обварилась кипятком в автобусе
Инцидент случился во время поездки на рейсовом автобусе «Кудымкар — Кува».

В Пермском крае женщина с ребенком обварилась кипятком в автобусе. Об этом в среду, 14 сентября, сообщается на сайте региональной прокуратуры российского региона.

Инцидент случился во время поездки на рейсовом автобусе «Кудымкар — Кува». У общественного транспорта лопнул патрубок системы отопления. Вода полилась прямо на пассажирку с ребенком. Они получили ожоги.

«По итогам проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения, качества оказания услуг по перевозке пассажиров», — добавили в прокуратуре.

Медики оказали помощь пострадавшим.