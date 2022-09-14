В Пермском крае женщина с ребенком обварилась кипятком в автобусе
Инцидент случился во время поездки на рейсовом автобусе «Кудымкар — Кува».
В Пермском крае женщина с ребенком обварилась кипятком в автобусе. Об этом в среду, 14 сентября,
Инцидент случился во время поездки на рейсовом автобусе «Кудымкар — Кува». У общественного транспорта лопнул патрубок системы отопления. Вода полилась прямо на пассажирку с ребенком. Они получили ожоги.
«По итогам проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения, качества оказания услуг по перевозке пассажиров», — добавили в прокуратуре.
Медики оказали помощь пострадавшим.