В Госдуме приняли закон о единых общеобразовательных программах

Законопроект подразумевает, что в школах введут единые федеральные основные программы. Их будет разрабатывать и утверждать Минпросвещения. Также ведомство будет заниматься госзаказами на разработку учебников.

В России приняли законопроект о единых общеобразовательных программах. Об этом в среду, 14 сентября, сообщили РИА Новости.

Законопроект подразумевает, что в школах введут единые федеральные основные программы. Их будет разрабатывать и утверждать Минпросвещения. Также ведомство будет заниматься госзаказами на разработку учебников.

По мнению главы комитета Госдумы по просвещению Ольги Казаковой, такие стандарты позволят установить планку, ниже которой ребенок не должен получать знания.

Также указано, что обязательными для применения станут федеральные рабочие программы «Русского языка», «Литературного чтения» и «Окружающего мира» — при реализации образовательной программы начального общего образования. Для старших классов обязательными станут «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности».

Новые стандарты утвердят до 1 марта 2023 года.