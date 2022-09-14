В ДТП на улице Зубковой пострадали два человека

В ДТП на улице Зубковой пострадали два человека. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла во вторник, 13 сентября, в 21:06 вблизи дома 27 корпус 4 на улице Зубковой. По предварительным данным, 48-летний житель Ряжска на автомобиле Lada Xray при повороте налево столкнулся с машиной Volkswagen Passat, которой управлял 27-летний рязанец.

В результате ДТП пострадала 48-летняя пассажирка Lada Xray, ее госпитализировали. Еще один 34-летний пассажир автомобиля Volkswagen Passat получил травмы.