Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 14
16°
Чтв, 15
11°
Птн, 16
18°
ЦБ USD 59.78 -0.29 15/09
ЦБ EUR 59.84 -1.1 15/09
Нал. USD 63.45 / 61.59 14/09 12:15
Нал. EUR 63.5 / 61.41 14/09 14:40
Новости
Публикации
Рязанскому мобильному приложению жителя Абонент+ исполнился один год
8 сентября 11:00
4 478
Как выглядит маршрут от ЦПКиО до рязанского Лесопарка
Журналист РЗН. инфо прошел по будущему туристическому м...
7 сентября 11:27
5 963
Какие школы появятся на карте Рязани в ближайшие годы?
Проблема нехватки школ в регионе хроническая. Генплан р...
3 сентября 14:30
11 439
«Агентство инвентаризации и проектирования» отметило десятый день рожд...
1 сентября 09:56
10 953
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В деревне Кельцы Рязанской области идут работы по догазификации

В рамках рабочей поездки в Рязанский район заместитель генерального директора по строительству и инвестиция АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Андрей Савичев проинспектировал ход догазификации в деревне Кельцы.

В деревне идет строительство газораспределительных сетей общей протяженностью четыре километра. Больше половины уже построено. От жителей деревни Кельцы приняли 40 заявок на догазификацию, заключили 39 договоров.

«В ближайшие дни подрядчиком будут завершены работы по строительству газораспределительных сетей. После чего будем приступать к прокладке газопроводов внутри участков заявителей, монтажу газового оборудования и непосредственно пуску газа в домовладения», — отметил заместитель генерального директора по строительству и инвестиция АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Андрей Савичев.

Всего к настоящему времени от жителей Рязанской области принято почти 4,9 тысячи заявок на догазификацию, свыше 3,1 тысячи уже исполнены — газопроводы построили до границ земельных участков.