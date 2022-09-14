В деревне Кельцы Рязанской области идут работы по догазификации

В рамках рабочей поездки в Рязанский район заместитель генерального директора по строительству и инвестиция АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Андрей Савичев проинспектировал ход догазификации в деревне Кельцы.

В деревне идет строительство газораспределительных сетей общей протяженностью четыре километра. Больше половины уже построено. От жителей деревни Кельцы приняли 40 заявок на догазификацию, заключили 39 договоров.

«В ближайшие дни подрядчиком будут завершены работы по строительству газораспределительных сетей. После чего будем приступать к прокладке газопроводов внутри участков заявителей, монтажу газового оборудования и непосредственно пуску газа в домовладения», — отметил заместитель генерального директора по строительству и инвестиция АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Андрей Савичев.

Всего к настоящему времени от жителей Рязанской области принято почти 4,9 тысячи заявок на догазификацию, свыше 3,1 тысячи уже исполнены — газопроводы построили до границ земельных участков.