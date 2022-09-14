В Дагестане полицейский убил отца и сестру бывшей жены, а затем покончил с собой
В Дагестане в городе Бунайск полицейский-криминалист застрелил из табельного оружия отца и сестру своей бывшей жены в квартире жилого дома. Об этом сообщил Life.
Инцидент произошел 14 сентября около 10:00. В региональном управлении МВД уточнили, что стрелок был сотрудником экспертно-криминалистического центра.
Мужчина открыл стрельбу по пожилому мужчине и женщине 1987 года рождения. Они скончалась на месте. После этого полицейский покончил с собой.
Выясняются обстоятельства произошедшего, материалы передали в СУ СКР.