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В Чувашии мужчина проломил череп семимесячному ребенку
Ему не понравилось, что ребенок громко плакал.

В Чувашии мужчину осудят за то, что он проломил череп семимесячному ребенку. Об этом в среду, 14 сентября, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент случился еще в марте 2022 года в Ядрине. Тогда 46-летний мужчина распивал спиртное со своей знакомой, которая приехала к ему в гости со своим семимесячным ребенком. В четыре часа утра ребенок начал плакать, тогда мужчина сначала пытался «выкрутить» ребенку ухо, а затем ладонью нанес ему несколько ударов по голове.

В результате у ребенка диагностировали черепно-мозговую травму в форме ушиба головного мозга с переломом свода черепа.

Ранее мужчина уже был судим за особо тяжкое преступление.

Против мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Ребенка передали под опеку бабушке.