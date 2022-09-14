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Рязанцев пригласили на массовый забег в Лесопарке
Старт пройдет в 12:00 в Лесопарке.

В субботу, 17 сентября, в Рязани пройдет массовый легкоатлетический забег в России «Кросс Нации». Об этом сообщили в региональном минспорте.

Старт пройдет в 12:00 в Лесопарке.

Комиссия по допуску участников на территории города Рязани работает 15-16 сентября с 10:00 до 18:00 по адресу улица Спортивная, сооружение 19, СШОР «ЦСК», телефон 76-65-04. В день проведения соревнований, 17 сентября, зарегистрироваться можно на месте старта с 08:30 до 11:00.

Участникам необходимо предоставить паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, справку о допуске врача. При прохождении мандатной комиссии все участники получают номер.

Положение и памятка по получению медицинского допуска на сайте минспорта Рязанской области.

Программа соревнований:

  • 8:30-11:00 — регистрация участников
  • 11:15 — старт на дистанцию 1000 м (мальчики и девочки 2013 г. р. и моложе)
  • 11:55 — 12:00 — церемония официального открытия соревнований
  • 12:00 — старт на дистанцию 4000 м (девушки/юноши 2003 г. р. и моложе, женщины/мужчины 2002 г. р. и старше)
  • 13:00-13:30 — церемония награждения победителей и призеров