Рязанцев пригласили на массовый забег в Лесопарке

Старт пройдет в 12:00 в Лесопарке.

В субботу, 17 сентября, в Рязани пройдет массовый легкоатлетический забег в России «Кросс Нации». Об этом сообщили в региональном минспорте.

Старт пройдет в 12:00 в Лесопарке.

Комиссия по допуску участников на территории города Рязани работает 15-16 сентября с 10:00 до 18:00 по адресу улица Спортивная, сооружение 19, СШОР «ЦСК», телефон 76-65-04. В день проведения соревнований, 17 сентября, зарегистрироваться можно на месте старта с 08:30 до 11:00.

Участникам необходимо предоставить паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, справку о допуске врача. При прохождении мандатной комиссии все участники получают номер.

Положение и памятка по получению медицинского допуска на сайте минспорта Рязанской области.

Программа соревнований: