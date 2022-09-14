Россиянам рассказали о выплате на ребенка, не попавшего в детсад

Если ребенок не попал в детский сад, родители могут получить за это компенсацию. Об этом агентству « Прайм » рассказал доцент Московского университета имени С. Ю. Витте Кирилл Парфенов.

Он отметил, что власти обязаны предоставить место ребенку в яслях или садике, но не всегда есть возможность обеспечить место каждому ребенку.

Решение о выплатах в случае, если ребенок не попал в детсад, принимается в субъектах. Их размер может варьироваться, это зависит от возраста ребенка.

Парфенов добавил, что в этом году такие выплаты получают в Перми, Архангельске, Самаре, Кирове, Томске и Ярославле, но условия различаются. Для уточнение вопроса о наличии компенсации и ее размеров специалист посоветовал обратиться в соответствующие подразделения органов местного самоуправления.