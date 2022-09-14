На Урале подростки пожарили картошку на Вечном огне

Уточняется, что инцидент случился у мемориала «Скорбящая мать» в Каменске-Уральском.

Полиция ищет подростков, поджаривших картошку на Вечном огне на Урале. Об этом в среду, 14 сентября, сообщили РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых.

Уточняется, что инцидент случился у мемориала «Скорбящая мать» в Каменске-Уральском. Сначала дети катались у мемориала, а затем решили поджарить картофель на Вечном огне, используя вместо мангала самокат. Все происходящее они снимали на видео, которое выложили в интернет.

Видео заинтересовались правоохранительные органы. Подростков ищут.