На Камчатке водитель иномарки дважды переехал первоклассника, присевшего завязать шнурки

Инцидент случился возле местного магазина в Петропавловске-Камчатском.

На Камчатке водитель иномарки дважды переехал первоклассника. Об этом в среду, 14 сентября, сообщил Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент случился возле местного магазина в Петропавловске-Камчатском. Семилетний ребенок сел на корточки, чтобы поправить кроссовок. В этот момент на него задним ходом наехал 40-летний мужчина на кроссовере. Заднее колесо автомобиля дважды проехалось по ребенку, затем водителя остановили свидетели происшествия.

Мужчина признался, что не заметил школьника. Ребенка госпитализировали с многочисленными травмами.