Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 14
16°
Чтв, 15
12°
Птн, 16
19°
ЦБ USD 60.07 -0.39 14/09
ЦБ EUR 60.94 -0.37 14/09
Нал. USD 63.45 / 65.6 14/09 10:25
Нал. EUR 63.55 / 65.94 14/09 10:25
Новости
Публикации
Рязанскому мобильному приложению жителя Абонент+ исполнился один год
8 сентября 11:00
4 319
Как выглядит маршрут от ЦПКиО до рязанского Лесопарка
Журналист РЗН. инфо прошел по будущему туристическому м...
7 сентября 11:27
5 798
Какие школы появятся на карте Рязани в ближайшие годы?
Проблема нехватки школ в регионе хроническая. Генплан р...
3 сентября 14:30
11 270
«Агентство инвентаризации и проектирования» отметило десятый день рожд...
1 сентября 09:56
10 761
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Мужчине, изнасиловавшего и убившего двух школьниц в Кузбассе, вынесли приговор

Виктора Пестерникова, который надругался над двумя 10-летними девочками и задушил их в Киселевске приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Случай произошел 6 сентября 2021 года. К пьяному мужчине подошли школьницы и спросили, есть ли у него семечки, чтобы покормить голубей. Он предложил купить их и также взять сладости, а после уговорил пойти в заброшенный дом, где он жил.

На месте убийца Пестерников выпил, убил девочек и ушел. Тела детей нашли на следующий день.

«Мать убитой сказала, что хотела самосуда, чтобы педофила отдали родственникам на растерзание», — говорится в сообщении.

Виновный также будет выплачивать потерпевшим два с половиной миллиона рублей.