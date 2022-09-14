Мужчине, изнасиловавшего и убившего двух школьниц в Кузбассе, вынесли приговор

Виктора Пестерникова, который надругался над двумя 10-летними девочками и задушил их в Киселевске приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Случай произошел 6 сентября 2021 года. К пьяному мужчине подошли школьницы и спросили, есть ли у него семечки, чтобы покормить голубей. Он предложил купить их и также взять сладости, а после уговорил пойти в заброшенный дом, где он жил.

На месте убийца Пестерников выпил, убил девочек и ушел. Тела детей нашли на следующий день.

«Мать убитой сказала, что хотела самосуда, чтобы педофила отдали родственникам на растерзание», — говорится в сообщении.

Виновный также будет выплачивать потерпевшим два с половиной миллиона рублей.