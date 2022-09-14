Касимовская администрация подала в суд на владельца стройки в историческом центре города

Администрация Касимова подала в суд на мужчину, который устроил стройку на улице Татарской. Об этом пишет « Вид Сбоку ».

Местная жительница сообщила, что незаконная стройка идет уже несколько лет. По словам женщины, пристройку в своей половине частного дома начал возводить сосед. Из-за этого дом стал разрушаться.

Собеседница отметила, что во время дождя течет крыша, не работает вытяжка, строительные леса перегородили тротуар. Она рассказала, что дом был предусмотрен изначально для двух семей, но сосед надстроил еще два этажа.

В администрации города сообщили, что размеры постройки не соответствуют разрешенным параметрам. Также истекло разрешение на строительство, выданное в 2001 году, за новым собственник не обращался.

Администрация Касимова подала в суд с требованием снести самовольную постройку. Назначена строительно-техническая экспертиза.

В госинспекции строительного надзора Рязанской области сообщили, что собственнику направили предостережение о соблюдении обязательных требований при реконструкции жилого дома.