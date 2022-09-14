Кадыров выступил за объявление военного положения в России

Кадыров также отметил, что российская армия не отступает в ходе специальной военной операции.

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил за объявление военного положения в России. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Да, будь моя воля, я бы объявил по всей стране военное положение и применил бы любое вооружение, потому что сегодня мы воюем с целым блоком НАТО. Это мое личное мнение. Говорю это не как глава республики, а как гражданин, патриот и доброволец, помогающий нашим ребятам, хотя никто не обязывал и приказа такого не давал», — заявил глава Чечни.

Кадыров также отметил, что российская армия не отступает в ходе специальной военной операции.