Генсек ООН предупредил об угрозе мирового голода в следующем году

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в 2023 году мир может столкнуться с дефицитом продовольствия. Об этом передает РИА Новости .

Генсек ООН отметил, что цены на продукты питания сейчас растут из-за проблем с распределением.

«Если мы не нормализуем рынки удобрений, у нас будет проблема с продовольствием в 2023 году», — сказал Гутерреш.

Он отметил, что ООН ведет диалог с Россией о пролонгации продуктовой сделки и ее расширения за счет создания дополнительных условий для экспорта удобрений. Также Гутерреш призвал гарантировать прямой доступ к имеющимся резервам продовольствия наиболее уязвимым странам.