Жители Рыбновского района пожаловались на узкую дорогу в поселке

Речь идет об улицах Дачная и Центральная.

Жители Вакино Рыбновского района обратились в редакцию РЗН.инфо. Они пожаловались на узко уложенную дорогу на улицах Центральная и Дачная.

Как рассказали местные жители, им по программе «Дорожное хозяйство и транспорт» на улицах Центральная и Дачная от дома № 1 до № 3 впервые проложили дорогу с асфальтобетонным покрытием протяжностью 0,678 км. Однако рабочие сделали ее очень узкой. Жители начали возмущаться. В ответ подрядчик «просто по бокам докинул асфальта».

Корреспондент РЗН. инфо узнал у рязанского минтранса, какой ширины должна быть дорога в селе по норме и приняли ли ее.

«Работы по ремонту выполнялись в соответствии с муниципальным контрактом от 30 мая 2022 года на основании утвержденной проектной документации, согласно которой ширина проезжей части составляет 3,5 метра. В настоящее время работы по ремонту автодороги были завершены и приняты Вакинским сельским поселением», — пояснили в ведомстве.

Глава Вакинского сельского поселения Андрей Шустов рассказал, что при приемке дороги недочетов обнаружено не было. Кроме того, он отметил, что «по утвержденному проекту по полметра по обочинам подрядчик проложил краевую укрепительную полосу, а не докинул асфальта, как сказали жители».