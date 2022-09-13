В США подтвердили первый случай смерти человека от оспы обезьян

В ведомстве подчеркнули, что у этого человека был ослабленный иммунитет.

В США подтвердили первый случай смерти человека от оспы обезьян. Заявление опубликовал департамент здравоохранения округа Лос-Анджелес, пишет LIFE .

В ведомстве подчеркнули, что у этого человека был ослабленный иммунитет. В округе он жил постоянно, после выявления заболевания его госпитализировали.

Отмечается, что это первый случай гибели человека непосредственно от оспы обезьян. Ранее в Техасе умер другой зараженный. однако его смерть стала следствием других болезней.

По информации ЦКПЗ, в США зафиксировали 21 985 случаев заражения оспой обезьян.