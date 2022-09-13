В США подтвердили первый случай смерти человека от оспы обезьян
В ведомстве подчеркнули, что у этого человека был ослабленный иммунитет.
В США подтвердили первый случай смерти человека от оспы обезьян. Заявление опубликовал департамент здравоохранения округа Лос-Анджелес, пишет
В ведомстве подчеркнули, что у этого человека был ослабленный иммунитет. В округе он жил постоянно, после выявления заболевания его госпитализировали.
Отмечается, что это первый случай гибели человека непосредственно от оспы обезьян. Ранее в Техасе умер другой зараженный. однако его смерть стала следствием других болезней.
По информации ЦКПЗ, в США зафиксировали 21 985 случаев заражения оспой обезьян.