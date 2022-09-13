В среду несколько десятков рязанских улиц останутся без холодной воды

В многих домах подачу возобновят уже 15 сентября.

В среду, 14 сентября, несколько десятков рязанских улиц останутся без холодной воды. Объявление появилось на сайте городского «Водоканала».

C 9:00 14 сентября до 00:00 15 сентября воду отключат по адресам:

проезд 1-й Новой улицы, дома №№ 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 5, 6/6, 9,

проезд 2-й Новой улицы, дома №№ 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 3, 4, 5, 9,

проезд 3-й Новой улицы, дома №№ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

проезд 4-й Новой улицы, дома №№ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8Б, 9,

проезд 5-й Новой улицы, дома №№ 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

проезд 6-й Новой улицы, дома №№ 1, 10, 11, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 5б, 6, 7, 7а, 8, 9,

улица Белинского, дома №№ 11, 12, 14, 15, 19/37, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 5, 7, 9,

улица Боголюбова, дома №№ 102, 107, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 корпус 1, 19, 20, 21, 22, 22лит. Б, 23, 23а, 24, 25 корпус 1, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36стр.1, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 62а, 63, 64 корпус 1, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 корпус 1, 76, 76стр.3, 77, 78 корпус 1, 78 корпус 2, 78, 8, 80 корпус 1, 80, 81, 82 корпус 1, 82 корпус 2, 82, 83, 84 корпус 1, 84, 85, 86, 86строение 1, 87, 88 корпус 1, 88, 89, 9, 90 корпус 1, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 корпус 1, 97, 98;

улица Быстрецкая, дом № 9 корпус 1;

улица Горького, дома №№ 1, 10, 11, 14, 16, 18 корпус 1, 18, 20, 22;

улица Гражданская, дома №№ 26, 26а, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47;

улица Есенина, дома №№ 37/2, 41, 43, 45 корпус 1, 45, 47/24, 53/13, 57, 59/12, 61/13, 63, 67, 69, 71;

Касимовское шоссе, дома №№ 26, 27, 27а, 28, 29 корпус 1, 29 корпус 2, 30, 32 корпус 5, 32 корпус 8, 32, 32 корпус 1, 32 корпус 2, 32 корпус 3, 32 корпус 4, 32 корпус 5, 32, 35, 49;

улица Колхозная, дома №№ 1/3, 10 корпус 1, 10, 12, 14 корпус 1, 14, 16, 2, 20, 3, 4, 5, 8;

улица Макаренко, дома №№ 1, 10, 12, 14, 16, 20а, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46 корпус 1, 46, 5, 6, 7, 8;

улица Маяковского, дома №№ 1/7, 10, 11, 2/6, 3, 4 корпус 1, 4, 5, 7, 8/1, 9 корпус 1, 9;

улица Новая, дома №№ 108/13, 110, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 47, 49, 51, 53б, 63;

Панферовский переулок, дома №№ 1, 10, 13, 14, 2, 4;

проезд Белинского, дома №№ 10, 11, 12, 13, 17, 3, 4, 5, 7, 8, 9;

проезд Машиностроителей дома №№ 10, 11/9, 12, 14/7, 2/6, 3, 4, 5, 6 корпус 1, 7, 8, 9;

улица Радиозаводская, дом № 8;

Театральная площадь, дом № 4;

улица Тургенева, дома №№ 1, 10, 11, 13, 15/17, 16 корпус 1, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 5, 7, 9;

улица Урицкого, дома №№ 11/61, 5 корпус 1, 5, 7 корпус 1, 7, 9;

улица Циолковского, дома №№ 1/7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2/6, 3, 4 корпус 1, 4, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 6 корпус 3, 6, 7, 9;

улица Электрозаводская, дом № 87;

улица Юннатов, дом № 1/8.

Подачу ресурса снизят по адресам: Касимовское шоссе, дома №№ 8-20, 1-45, микрорайон Кальное, улица Новая, улица Грибоедова, улица Щедрина, улица Затинная, улица Скоморошинская, площадь 26 Бакинских комиссаров, улица Подгорная, улица Введенская, улица Есенина, улица Ленина, улица Полевая, улица Радищева, улица Свободы, улица Вознесенская, улица Фирсова, улица Лермонтова, улица Урицкого, пр. Грибоедова, проезд Щедрина, проезд Речников, площадь Театральная, дома №№ 1, 3, 5, Торговый городок, улица Солотчинское шоссе, д. 4, Окский пр, д.2Б, улица Попова, улица Радиозаводская, 1-ый Совхозный проезд, улица Гражданская, дома №№ 1-29, 4-22, улица Лермонтова, дома №№ 5/1, 9а, площадь Попова, 1-й — 2-й проезды Новой, 1-ый Гражданский проезд, улица Совхозная, улица 8-е Марта, улица Электрозаводская, улица Горького, проезд Машиностроителей, улица Маяковского, улица Колхозная, улица Циолковского.

Подвоз воды обеспечат с 10:00 до 22:00 по адресам: Касимовское шоссе, дом № 32 корпус 5, улица Циолковского, дом № 9.

С 9:00 до 17:00 без ресурса останутся дома №№ 25, 27 корпус 1, 27 по улице Полетаева. С 9:00 до 15:00 — дома №№ 250 корпус 3, 250 корпус 4, 250 корпус 5, 250 корпус 6, 250 корпус 7 по Михайловскому шоссе.

C 09:30 до 17:00 воду отключат по адресам:

1-й Осенний переулок, дом № 1;

1-й проезд Гагарина, дома №№ 2, 3, 5, 7, 9;

улица 2-я Железнодорожная, дома №№ 1—43 (нечетная сторона), 2;

улица Ленинского Комсомола, дома №№ 3, 3Б;

улица Типанова, дома №№ 21, 30, 32.

Техническую воду подвезут к дому № 21 по улице Типанова с 9:30.