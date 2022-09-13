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В Рязани пара торговала наркотиками, чтобы накопить на свадьбу
Об это сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани задержали пару, которая торговала наркотиками. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Установлено, что 23-летний житель иностранного государства и его 20-летняя сожительница занимались сбытом наркотиков через даркнет-магазин. Мужчина занимался грузоперевозками, но параллельно по маршруту оставлял закладки с наркотиками. Его сожительница активно поддерживала связь с оператором даркнет-магазина и наркопотребителями.

Злоумышленников удалось задержать сотрудникам УНК УМВД совместно с коллегами из отдела МВД России по Московскому району Рязани на улице Октябрьской. Сначала задержали мужчину — он ехал на «Газели». При себе у него обнаружили десять свертков с героином общей массой 17 граммов. Также в кабине обнаружили еще 14 закладок с метадоном весом в четыре грамма.

Правоохранители установили, что мигрант находился на территории России незаконно. Он жил у своей сожительницы в селе Захарово. Вместе они планировали переехать на родину к мужчине и там пожениться, и для быстрого заработка решили заняться наркобизнесом.

В отношении пары возбуждено уголовное дело. Иностранца арестовали.

Проводится расследование.