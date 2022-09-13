В Рязани на двое суток закроют движение на перекрестке улиц Семинарской и Павлова

Это связано с проведением ремонтных работ на теплотрассе.

В Рязани на двое суток закроют движение на перекрестке улиц Семинарской и Павлова. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщила пресс-служба мэрии.

Движение будет закрыто с 6.00 14 сентября до 6.00 16 сентября на пересечении улиц Павлова и Семинарской. Это связано с проведением ремонтных работ на теплотрассе.

На время работ на месте установят предупреждающие знаки, место работ огородят.

Рязанцев попросили учитывать эту информацию при планировании своих поездок.