В Рязани на двое суток закроют движение на перекрестке улиц Семинарской и Павлова
Это связано с проведением ремонтных работ на теплотрассе.
В Рязани на двое суток закроют движение на перекрестке улиц Семинарской и Павлова. Об этом во вторник, 13 сентября,
Движение будет закрыто с 6.00 14 сентября до 6.00 16 сентября на пересечении улиц Павлова и Семинарской. Это связано с проведением ремонтных работ на теплотрассе.
На время работ на месте установят предупреждающие знаки, место работ огородят.
Рязанцев попросили учитывать эту информацию при планировании своих поездок.