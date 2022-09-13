В Рязани на четырех улицах отключили воду

Ее не будет до 17.00.

В Рязани на четырех улицах отключили воду. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Воду отключили во вторник, 13 сентября. Ее не будет до 17.00 по следующим адресам:

улица Школьная (Канищево), дома №№ 1, 11, 12, 13, 13а, 14, 16 корпус 1, 16, 17, 3 корпус 1, 3, 4, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 6, 60, 62, 63а, 63б, 64, 66, 67, 7, 8, 9;

улица Дружная, дома №№ 2/14 — МБУДО ДШИ № 3 (клуб);

улица Качевская, дома №№ 16/1, 18, 18а, 20, 22, 24/2, 26/1;

улица Поселковая, дом № 3.

Отключение связано с ремонтными работами на водопроводе.