В Рязани ищут велосипедиста, скрывшегося с места ДТП

Авария произошла на улице Грибоедова в июне 2022 года.

Рязанская полиция ищет очевидцев наезда велосипедиста на человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла 30 июня, примерно в 17:50, в районе дома № 14 по улице Грибоедова.

По предварительной информации, неустановленное лицо на велосипеде сбило пешехода. Тот пересекал дорогу по регулируемому переходу на «зеленый». Велосипедист скрылся.

Тех, кто что-то знает о ДТП, просят обращаться по телефонам: +7-4912-29-95-86, 29-76-68 или по адресу: Рязань, улица Лесная, дом № 28 (Отдельный СБ ДПС ГИБДД УМВД России по Рязанской области).