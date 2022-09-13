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В Рязани ищут велосипедиста, скрывшегося с места ДТП
Авария произошла на улице Грибоедова в июне 2022 года.

Рязанская полиция ищет очевидцев наезда велосипедиста на человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла 30 июня, примерно в 17:50, в районе дома № 14 по улице Грибоедова.

По предварительной информации, неустановленное лицо на велосипеде сбило пешехода. Тот пересекал дорогу по регулируемому переходу на «зеленый». Велосипедист скрылся.

Тех, кто что-то знает о ДТП, просят обращаться по телефонам: +7-4912-29-95-86, 29-76-68 или по адресу: Рязань, улица Лесная, дом № 28 (Отдельный СБ ДПС ГИБДД УМВД России по Рязанской области).