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В Псковской области произошло смертельное ДТП с легковушкой и микроавтобусом
Погибли два человека, еще 12 пассажиров пострадали.

В Псковской области произошло смертельное ДТП с легковушкой и микроавтобусом. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщил портал rusdtp.ru.

Авария случилась в понедельник, 12 сентября, в 7.10 на трассе Р-23 «Псков» в Опочецком районе. На дороге столкнулись легковушка Skoda и микроавтобус Mercedes Sprinter. От удара оба транспортных средства загорелись.

Погибли водитель и пассажир «Шкоды», еще 12 пассажиров микроавтобуса пострадали.

По данному факту возбуждено уголовное дело.