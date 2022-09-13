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В Москве рабочий помог женщине выбраться из горящей квартиры

В Москве рабочий помог женщине выбраться из горящей квартиры. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Инцидент случился во вторник, 13 сентября, в одной из многоэтажек по улице Красного Маяка. Монтажник светофоров одной из стран ближнего зарубежья проходил мимо многоэтажки и увидел, что в одной из квартир разгорается пожар. Он поднялся на этаж, разбил окно и перетащил девушку из горящей квартиры на другой балкон.

Позже пожарные выяснили, что причиной возгорания стала непотушенная сигарета, с которой девушка уснула в квартире.

Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Пострадали три человека.