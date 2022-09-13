В Госдуме предложили ввести скидку на проезд по платным трассам в новогодние праздники

Письмо направили на имя главы Минтранса Виталия Савельева.

В Госдуме предложили ввести скидку на проезд по платным трассам в новогодние праздники. Письмо направили на имя главы Минтранса Виталия Савельева, пишет RT .

Инициативу высказал депутат Иван Сухарев.

Законодатель подчеркнул, что в новогодние праздники граждане часто ездят к родственникам или путешествуют в другие регионы. По мнению Сухарева, многие из них могли бы использовать платные трассы, поскольку они лучше оборудованы с точки зрения обеспечения безопасности зимой. Одного, как считает парламентарий, из-за высокой стоимости часть граждан предпочитают ездить по бесплатным дорогам.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения 50%-ной скидки от установленных тарифов на проезд транспортных средств граждан по платным федеральным трассам в период новогодних праздников», — указано в письме Сухарева.