Депутаты планируют разрешить многодетным россиянам вступать в мобилизационный резерв

Поправки предлагают внести в законы «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» и «О воинской обязанности и военной службе».

В Госдуме предложили разрешить многодетным гражданам вступать в мобилизационный резерв. Законопроект появился в электронной базе, пишет Lenta.ru .

Инициативу выразила группа депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым.

Согласно документу, чиновники хотят позволить мужчинам, имеющим трех и более детей, стать резервистами. Они планируют внести изменения в законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ».

По мнению авторов инициативы, сейчас многодетных россиян не могут призвать на военные сборы. Также у них нет возможности заключить контракт о зачислении в резерв вне зависимости от их желания. «Как показывает практика, многие и хотели бы это сделать», — указано в пояснительной записке.