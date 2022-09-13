В центре Рязани легковушка врезалась в мотоцикл

Авария произошла в районе дома № 6 по улице Циолковского во вторник, 12 сентября.

В центре Рязани легковушка столкнулась с мотоциклом. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД .

Авария произошла утром в понедельник, 12 сентября, примерно в 7:55, около дома № 6 по улице Циолковского.

По предварительной информации, 33-летний житель Тамбовской области на Mitsubishi Lancer врезался в мотоцикл Honda — им управлял 19-летний житель Агро-Пустыни.

В результате аварии пострадал мотоциклист. Ему оказали медицинскую помощь.

Проводится проверка.