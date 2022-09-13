В центре Рязани легковушка врезалась в мотоцикл
Авария произошла в районе дома № 6 по улице Циолковского во вторник, 12 сентября.
В центре Рязани легковушка столкнулась с мотоциклом. Об этом сообщила пресс-служба
Авария произошла утром в понедельник, 12 сентября, примерно в 7:55, около дома № 6 по улице Циолковского.
По предварительной информации, 33-летний житель Тамбовской области на Mitsubishi Lancer врезался в мотоцикл Honda — им управлял 19-летний житель Агро-Пустыни.
В результате аварии пострадал мотоциклист. Ему оказали медицинскую помощь.
Проводится проверка.