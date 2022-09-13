В Астраханской области двое братьев утонули в реке

Инцидент произошел в понедельник, 12 сентября, в поселке Ямное.

В Астраханской области двое братьев утонули в реке. Об этом сообщило РИА ФАН .

Инцидент произошел в понедельник, 12 сентября, в поселке Ямное.

По информации областного управления следкома, мальчики восьми и шести лет отпросились у бабушки поиграть на детской площадке. Их мать находилась на работе. Родственники забили тревогу, когда дети не вернулись домой.

Во время поисков был найден труп восьмилетнего ребенка. Вещи детей обнаружили на берегу реки Чурка. Поиски второго мальчика продолжаются.

Фото: РИА ФАН