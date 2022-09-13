СК: проводится проверка после самоубийства мужчины в селе Костино

Следователи прокомментировали гибель двух мужчин в Рыбновском районе. Об этом во вторник, 13 сентября, РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального следкома.

По предварительной версии один мужчина покончил с собой в селе Костино. Информацию о гибели второго несовершеннолетнего мужчины следователи оставили без комментариев.Они уточнили, что тела обнаружили в разное время.По данному факту проводится проверка.

Напомним, в соцсетях появилась информация, что в селе Костино 25-летний мужчина покончил с собой.