Рязанская спортсменка выиграла медали в международных соревнованиях по легкой атлетике

Турнир проходил в Минске с 5 по 9 сентября.

Рязанская спортсменка Мария Богачева выиграла медали в международных соревнованиях по легкой атлетике. Об этом сообщило региональное минспорта .

Соревнования проходили в Минске с 5 по 9 сентября.

Рязанка выступила в составе паралимпийской сборной. В первый соревновательный день Богачева завоевала золото в толкании ядра. На следующий день она стала второй в метании копья.

Отмечается, что турнир стал отборочным на летние игры паралимпийцев. Игры «Мы вместе. Спорт» пройдут в Сочи с 2 по 9 октября.