Рязанская спортсменка выиграла медали в международных соревнованиях по легкой атлетике
Турнир проходил в Минске с 5 по 9 сентября.
Рязанская спортсменка Мария Богачева выиграла медали в международных соревнованиях по легкой атлетике. Об этом сообщило региональное
Соревнования проходили в Минске с 5 по 9 сентября.
Рязанка выступила в составе паралимпийской сборной. В первый соревновательный день Богачева завоевала золото в толкании ядра. На следующий день она стала второй в метании копья.
Отмечается, что турнир стал отборочным на летние игры паралимпийцев. Игры «Мы вместе. Спорт» пройдут в Сочи с 2 по 9 октября.