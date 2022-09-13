Рязанец Александр Пшеничных стал серебряным призером «Кубка основоположников самбо»

Турнир проходил в московском Центре боевых искусств с 9 по 12 сентября

Рязанский самбист Александр Пшеничных стал серебряным призером «Кубка основоположников самбо». Об этом сообщило региональное минспорта .

Турнир проходил в московском Центре боевых искусств с 9 по 12 сентября. В нем участвовали два самбиста рязанской спортшколы «Родной край — Спорт».

Рязанский самбист Александр Пшеничных завоевал «серебро» в весовой категории до 64 килограммов. В финале он уступил соотечественнику Ахмеду Гамзатову.